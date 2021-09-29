Добкін. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n160927-vybory-v-harkovi-opzj-pidtrymala-dobkina.html

Ракурс

Вибори в Харкові проводитимуться вже в жовтні. Партія «Опозиційна платформа — За життя» повідомила, що на позачергових виборах підтримує кандидата Михайла Добкіна.

Про це заявила прес-служба ОПЗЖ.

Михайло Добкін — не нова людина для Харкова, він пов’язаний із рідним містом роками життя й результативною діяльністю для його розвитку. Добкін послідовно виступає за виконання мінських угод і відновлення миру на Донбасі, у питаннях захисту прав російськомовних громадян України, у захисті канонічної православної церкви, у боротьбі проти спотворення історії та історичної пам’яті нашого народу, — пояснили в ОПЗЖ.



У партії вважають, що важливим є той факт, що Добкіна пов’язувала багаторічна дружба з померлим мером Харкова Геннадієм Кернесом. Раніше Кернес керував виборчою кампанією Михайла Добкіна на посаду мера Харкова, а після перемоги Михайла Добкіна на виборах мера став секретарем Харківської міської ради. Під час роботи Михайла Добкіна на посаді губернатора Харківщини Геннадій Кернес уперше став мером міста.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вибори в Харкові проходитимуть за участі кандидата від проукраїнських сил, який стане конкурентом Михайлу Добкіну та Ігорю Терехову.