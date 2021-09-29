Мер Запоріжжя подав у відставку

Буряк. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n160926-mer-zaporijjya-podav-u-vidstavku.html

Ракурс

Володимир Буряк, мер Запоріжжя, оголосив про складання повноважень міського голови Запоріжжя.

Відповідну заяву він уже передав на розгляд керуючого справами міськради. Про це повідомляє «Суспільне».

Своє рішення він пояснив станом здоров’я та рекомендаціями лікарів. Також він наголосив, що не збирається залишати політику та продовжить роботу в складі міськради фракція партії Володимира Буряка «Єднання». Питання про складання повноважень міського голови депутати розглянуть 29 вересня під час позачергової сесії.

До цього Буряк неодноразово ставав фігурантом журналістських розслідувань. Так, у перший рік роботи мером Володимир Буряк призначав на посади в місцевих органах влади своїх помічників. Призначення помічників дає меру змогу не проводити конкурс. Також Буряк змінював статути комунальних підприємств, не маючи на це повноважень.

«Чесно» повідомляло, що під час другої каденції Буряк отримав найбільшу заробітну плату серед міських голів обласних центрів. Середньомісячний оклад запорізького мера складав 114 тис. грн.

19 серпня в Запорізькій міській раді правоохоронці провели обшуки через підозру в розтраті державних коштів. Слідчі обшукали приймальню мера і його автомобілі. Під час розслідування з’ясували, що керівники комунальних закладів Запорізької міської ради, голови районних держаних адміністрацій та не встановлені особи дають хабарі Буряку.

Згідно з декларацією за 2020 рік, Буряк володіє будинком, квартирою (спільно з дружиною), та кількома земельними ділянками в Запорізькій та Дніпропетровській областях. Ще один будинок у Запоріжжі в стані недобудови. Має два легкових автомобілі, два причепи та надувний човен. Задекларував 852 тис. 921 гривню доходу за основним місцем роботи та 5 тис. 487 гривень відсотків по банківському вкладу. Також має 80 тис. грн та тисячу доларів готівкою і 833 тис. 207 грн на рахунку в банку.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що центральну площу в Запоріжжі можуть перейменувати на честь американського порноактора.

Джерело: Суспільне