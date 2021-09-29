Мэр Запорожья подал в отставку

Буряк. Фото: УП

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Владимир Буряк, мэр Запорожья, объявил о сложении полномочий городского головы Запорожья.

Соответствующее заявление он уже передал на рассмотрение управляющего делами горсовета. Об этом сообщает «Суспільне».

Свое решение он объяснил состоянием здоровья и рекомендациями врачей. Также он отметил, что не собирается уходить из политики и продолжит работу в составе фракции партии Владимира Буряка «Единение». Вопрос о сложении полномочий городского головы депутаты рассмотрят 29 сентября во время внеочередной сессии.

До этого Буряк неоднократно становился фигурантом журналистских расследований. Так, в первый год работы мэром Владимир Буряк назначал на должности в местные органы власти своих помощников. Назначение помощников дает мэру возможность не проводить конкурс. Также Буряк менял уставы коммунальных предприятий, не имея на это полномочий.

«Честно» сообщало, что во время второй каденции Буряк получил наибольшую заработную плату среди городских голов областных центров. Среднемесячный оклад запорожского мэра составлял 114 тыс. грн.

19 августа в Запорожском городском совете правоохранители провели обыски по подозрению в растрате государственных средств. Следователи обыскали приемную мэра и его автомобили. Во время расследования выяснили, что руководители коммунальных учреждений Запорожского городского совета, главы районных государственных администраций и не установленные лица дают взятки Буряку.

Согласно декларации 2020 года, Буряк владеет домом, квартирой (совместно с женой), и несколькими земельными участками в Запорожской и Днепропетровской областях. Еще один дом в Запорожье в состоянии недостроя. Владеет двумя легковыми авто, двумя прицепами и надувной лодкой. Задекларировал 852 тыс. 921 гривну дохода по основному месту работы и 5 тыс. 487 гривен процентов по банковскому вкладу. Также 80 тыс. грн и тысячу долларов наличными и 833 тыс. 207 грн на счету в банке.

Напомним, ранее мы сообщали, что центральную площадь в Запорожье могут переименовать в честь американского порноактера.

Источник: Суспільне