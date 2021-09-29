Робот. Фото: Amazon

https://racurs.ua/ua/n160928-hatnogo-robota-stvoryla-amazon-na-scho-vin-zdaten-foto.html

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Amazon, відома компанія-ретейлер, представила свій амбітний продукт для будинку — робота Astro, який виглядає як гібрид робота-пилососа Roomba і смарт-дисплея Echo Show.

Робот може складати план приміщення, щоби пересуватися кімнатами й виконувати команди власника, також він здатний розпізнавати обличчя й доставляти предмети конкретній людині. Про це повідомляє The Verge.

Також Astro може:

відтворювати музику;

показувати інформацію про погоду;

відповідати на питання;

здійснювати відеодзвінки;

патрулювати територію.

Висота робота становить близько 61 см, а його вага досягає дев’яти кг. Колеса новинки мають діаметр 30,5 см, що дозволяє роботу долати міжкімнатні пороги й переміщатися килимовими покриттями. Astro може рухатися зі швидкістю 1 м/с, а також повертатися на 360 градусів у будь-якому напрямку.

Дисплей новинки має діагональ 10 дюймів. На лицевій панелі розташовується масив датчиків і 5-Мп камера для відеодзвінків. Для того, щоби стимулювати продажі робота, Amazon оцінила його в тисячу доларів. Компанія заявляє, що в майбутньому, після виходу новинки на ширший ринок, її ціна буде підвищена до 1 тис. 449,99 дол.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що роботи-поліцейські почали охороняти громадський порядок на вулицях Сінгапуру.

Джерело: The Verge