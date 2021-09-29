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Робот. Фото: Amazon

Хатнього робота створила Amazon — на що він здатен (ФОТО)

29 вер 2021, 20:55
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Amazon, відома компанія-ретейлер, представила свій амбітний продукт для будинку — робота Astro, який виглядає як гібрид робота-пилососа Roomba і смарт-дисплея Echo Show.

Робот може складати план приміщення, щоби пересуватися кімнатами й виконувати команди власника, також він здатний розпізнавати обличчя й доставляти предмети конкретній людині. Про це повідомляє The Verge.

Робот. Фото: Amazon

Також Astro може:

  • відтворювати музику;
  • показувати інформацію про погоду;
  • відповідати на питання;
  • здійснювати відеодзвінки;
  • патрулювати територію.

Висота робота становить близько 61 см, а його вага досягає дев’яти кг. Колеса новинки мають діаметр 30,5 см, що дозволяє роботу долати міжкімнатні пороги й переміщатися килимовими покриттями. Astro може рухатися зі швидкістю 1 м/с, а також повертатися на 360 градусів у будь-якому напрямку.

Робот. Фото: Amazon

Дисплей новинки має діагональ 10 дюймів. На лицевій панелі розташовується масив датчиків і 5-Мп камера для відеодзвінків. Для того, щоби стимулювати продажі робота, Amazon оцінила його в тисячу доларів. Компанія заявляє, що в майбутньому, після виходу новинки на ширший ринок, її ціна буде підвищена до 1 тис. 449,99 дол.

Робот. Фото: Amazon


Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що роботи-поліцейські почали охороняти громадський порядок на вулицях Сінгапуру.

Джерело: The Verge

Джерело: Ракурс


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