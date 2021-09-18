Робот Boston Dynamics охоронятиме завод Hyundai

https://racurs.ua/ua/n160362-robot-boston-dynamics-ohoronyatyme-zavod-hyundai-video.html

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Hyundai — південнокорейський автомобільний гігант, почав використовувати робота компанії Boston Dynamics для охорони свого заводу в рамках нового експерименту. Раніше цьогоріч Hyundai придбав американського виробника роботів.

Тепер чотириногий робопес Spot став повноцінним охоронцем автомобільного заводу Kia в Південній Кореї. Відповідне відео оприлюднила прес-служба виробника авто у YouTube.

На відео показаний модернізований патрульний Factory Safety Service Robot, який здатний визначати людей, вимірювати температуру в приміщенні та розпізнавати небезпечні ситуації. Оновлений робот-пес отримав покращений штучний інтелект з автономною навігацією і віддаленим керуванням. На його спині розмістили тепловізор, камеру, а також низку датчиків для відстеження навколишньої ситуації.

Робот Service Robot створений для віддаленого спостереження за промисловими зонами заводу, особливо за важкодоступними ділянками та сліпими зонами. За допомогою робота-охоронця Hyundai і Boston Dynamics хочуть оцінити ефективність і потенційні можливості широкого застосування цієї моделі роботів на підприємствах.

Нагадаємо, Hyundai завершила покупку акцій Boston Dynamics 21 червня. Компанія отримала 80% акцій, решта 20% залишилися у попереднього власника — SoftBank.

Компанія Boston Dynamics заснована у 1992 році на базі Массачусетського технологічного університету. У 2017 році її в Google купила японська компанія SoftBank Group. У 2020 році Boston Dynamics запустила продаж своїх маневрених роботів Spot, схожих на собаку. Також серед розробок Boston Dynamics є людиноподібний робот Atlas та двометровий Handle, призначений для логістичних послуг. Водночас Hyundai Motor зосереджується на колісних роботах, призначених для заводського використання.

Попри свої численні досягнення у сфері робототехніки, Boston Dynamics досі не є прибутковим бізнесом і позиціонує себе як дослідницька організація.