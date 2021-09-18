Американка зникла в мандрівці з нареченим — він не каже, де вона і що сталося

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Пошуки 22-річної жінки зі штату Флорида Габріель Петіто тривають у США. У липні вона вирушила в автомобільну подорож зі своїм нареченим — 23-річним Браяном Лондрі, проте наприкінці серпня перестала виходити на зв’язок з рідними.

1 вересня Лондрі повернувся додому і відмовився говорити з поліцією. Молода пара подорожувала на автомобілі-мінібудинку Петіто «Форд-Транзит» до штату Вайомінг, де частково розташовані Скелясті гори і всесвітньо відомий Єллоустонський національний парк, пише ВВС.

12 серпня в штаті Юта до поліції надійшло анонімне повідомлення про те, що в автобудинку щось відбувається. Поліція тоді виявила Габріель у сльозах. Вона скаржилася на психічну нестабільність, проте претензій до свого супутника не пред’являла. На відеозаписі з нагрудної камери поліцейського чути, як Габріель говорить:

Вибачте, ми сварилися сьогодні вранці. Особисті проблеми.

Потім Лондрі відповідає, що у них був довгий важкий день й вибачається перед поліцією за те, що наїхав на бугор на дорозі.

Габріель Петіто тоді сказала, що подряпала і вдарила свого нареченого. За її словами, таким чином вона намагалася змусити «його перестати говорити, щоб вона заспокоїлася». Молода пара відмовилася від формальних звинувачень на адресу один одного.

Оцінивши всі обставини, я не вважаю, що ситуація переросла в сімейне насильство, скоріше, це криза психічного здоров’я, — наголошується в поліцейському звіті.

1 вересня Браян Лондрі приїхав до себе додому на тому ж авто. Ще за 10 днів батьки дівчини офіційно заявили про її зникнення.

Ми наполегливо просимо всіх, включаючи Браяна, поділитися інформацією про її місцеперебування в останні тижні. Небажання Браяна співпрацювати гальмує розслідування, але правда все одно випливе, — заявив шеф поліції міста Норт-Порт Тодд Гаррісон.

Адвокат нареченого зазначив, що в подібних випадках першим і головним підозрюваним стає інтимний партнер. Тому він порадив своєму клієнтові зберігати мовчання. Поліція вилучила автомобіль дівчини в пошуках речових доказів.

Сім’я Петіто зажадала від Лондрі даних про те, коли і де він бачив їхню доньку востаннє і чому покинув Габріель одну і повернувся до Флориди на її машині. ФБР організувала спеціальну «гарячу лінію», куди можна телефонувати з інформацією про справу Петіто.

Адвокат сім’ї Петіто поширив заяву, в якій сказано:

Будь ласка, якщо у вас або вашої родини є хоч крапля пристойності, будь ласка, повідомте нам, де перебуває Габріель. Скажіть, чи там ми взагалі шукаємо. Ми просто хочемо, щоб Габріель повернулася додому. Будь ласка, допоможіть нам це зробити.

Влада Флориди заявила, що наразі ведеться розслідування про зниклу безвісти.

19 серпня Петіто публікувала в YouTube відео Beginning Our Van Life Journey, в якому розповідала про перший етап їхньої поїздки. Молода пара також часто публікувала фото зі своєї подорожі в «Інстаграм».

21 серпня — батько і мачуха Петіто розмовляли з нею востаннє. Тоді вона повідомила, що перебуває у штаті Юта.

25 серпня — Петіто публікує останні повідомлення в «Інстаграм».

30 серпня — мати Петіто отримує текстове повідомлення з телефону Габріель. Сім’я вважає, що Петіто тоді перебувала в національному парку Гранд-Тетон у Вайомінгу.

1 вересня — Лондрі один повертається додому в Норт-Порт.

11 вересня — родина повідомляє про зникнення Петіто.

14 вересня — адвокат Лондрі робить заяву про те, що той «залишатиметься в тіні» під час розслідування.



15 вересня — поліція Норт-Порта підтверджує, що Лондрі не бажає співпрацювати зі слідством.

Джерело: ВВС