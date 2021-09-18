Американка пропала на отдыхе с женихом - он не говорит, где она и что случилось

https://racurs.ua/n160361-amerikanka-propala-na-otdyhe-s-jenihom-on-ne-govorit-gde-ona-i-chto-sluchilos.html

Ракурс

Поиски 22-летней женщины из штата Флорида Габриэль Петито продолжаются в США. В июле она отправилась в автомобильное путешествие со своим женихом — 23-летним Брайаном Лондри, но в конце августа перестала выходить на связь с родными.

1 сентября Лондри вернулся домой и отказался говорить с полицией. Молодая пара путешествовала на автомобиле-минидоме Петито «Форд-Транзит» в штат Вайоминг, где частично расположены Скалистые горы и всемирно известный Йеллоустонский национальный парк, пишет ВВС.

12 августа в штате Юта в полицию поступил анонимный звонок о том, что в автодоме что-то происходит. Полиция тогда обнаружила Габриэль в слезах. Она жаловалась на психическое недомогание, однако претензий своему спутнику не предъявляла. На видео с камеры прибывшего на вызов полицейского слышно, как Габриэль говорит:

Извините, мы ругались сегодня утром. Личные проблемы.

Затем Лондри отвечает, что у них был длинный тяжелый день и извиняется перед полицией за то, что наехал на «кочку» на дороге.

Габриэль Петито тогда сказала, что поцарапала и ударила своего жениха. По ее словами, таким образом она пыталась заставить «его перестать говорить, чтобы она успокоилась». Молодая пара отказалась от формальных обвинений в адрес друг друга.

Оценив все обстоятельства, я не считаю, что ситуация переросла в семейное насилие, скорее, это кризис психического здоровья, — отмечается в полицейском отчете.

1 сентября Брайан Лондри приехал к себе домой на той же машине. Спустя 10 дней родители девушки официально заявили о ее пропаже.

Мы настоятельно просим всех, включая Брайана, поделиться информацией о ее местопребывании в последние недели. Нежелание Брайана сотрудничать тормозит расследование, но правда все равно выплывет, — заявил шеф полиции города Норт-Порт Тодд Гаррисон.

Адвокат жениха отметил, что в подобных случаях первым и главным подозреваемым становится интимный партнер. Поэтому он посоветовал своему клиенту хранить молчание. Полиция изъяла автомобиль девушки в поисках вещественных улик.

Семья Петито потребовала от Лондри рассказать, когда и где он видел их дочь в последний раз и почему бросил Габриэль одну и вернулся во Флориду на ее машине. ФБР организовала специальную «горячую линию», куда можно звонить с информацией о деле Петито.

Адвокат семьи Петито распространил заявление, в котором говорится:

Пожалуйста, если у вас или вашей семьи есть хоть немного приличия, пожалуйста, сообщите нам, где находится Габриэль. Скажите, там ли мы вообще ищем. Мы просто хотим, чтобы Габриэль вернулась домой. Пожалуйста, помогите нам это сделать.

Власти Флориды заявили, что в настоящее время ведется расследование о пропавшей без вести.

19 августа Петито публиковала в YouTube видео Beginning Our Van Life Journey, в котором рассказывала о первом этапе их поездки. Молодая пара часто публиковала фото со своего путешествия в «Инстаграм».

21 августа — отец и мачеха Петито разговаривают с девушкой в последний раз. Тогда она сообщила, что находится в штате Юта.

25 августа — Петито публикует последнее сообщение в «Инстаграм».

30 августа — мать Петито получает текстовое сообщение с телефона Габриэль. Семья считает, что Петито тогда находилась в национальном парке Гранд-Тетон в Вайоминге.

1 сентября — Лондри один возвращается домой в Норт-Порт.

11 сентября — семья сообщает о пропаже Петито.

14 сентября — адвокат Лондри делает заявление о том, что тот будет «оставаться в тени» во время расследования.



15 сентября — полиция Норт-Порта подтверждает, что Лондри не желает сотрудничать со следствием.

Источник: ВВС