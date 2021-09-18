Робот Boston Dynamics охраняет завод Hyundai

https://racurs.ua/n160362-robot-boston-dynamics-ohranyaet-zavod-hyundai-video.html

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Hyundai — южнокорейский автомобильный гигант, начал использовать робота компании Boston Dynamics для охраны своего завода в рамках нового эксперимента. Ранее в этом году Hyundai приобрела американского производителя роботов.

Теперь четвероногий робопес Spot стал полноценным охранником автомобильного завода Kia в Южной Корее. Соответствующее видео обнародовала пресс-служба производителя авто в YouTube.

На видео показан модернизированный патрульный Factory Safety Service Robot, который способен определять людей, измерять температуру в помещении и распознавать опасные ситуации. Обновленный робот-пес получил улучшенный искусственный интеллект с автономной навигацией и отдаленным управлением. На его спине разместили тепловизор, камеру, а также ряд датчиков для отслеживания окружающей ситуации.

Робот Service Robot создан для удаленного наблюдения за промышленными зонами завода — труднодоступными участками и слепыми зонами. С помощью робота-охранника Hyundai и Boston Dynamics хотят оценить эффективность и потенциальные возможности широкого применения этой модели роботов на предприятиях.

Напомним, Hyundai завершила покупку акций Boston Dynamics 21 июня. Компания контролирует 80% акций, остальные 20% остались у предыдущего владельца — SoftBank.

Компания Boston Dynamics основана в 1992 году на базе Массачусетского технологического университета. В 2017 году ее в Google купила японская компания SoftBank Group. В 2020 году Boston Dynamics запустила продажу своих маневренных роботов Spot, похожих на собаку. Также среди разработок Boston Dynamics есть человекоподобный робот Atlas и двухметровый Handle, предназначенный для логистических услуг. В то же время Hyundai Motor сосредотачивается на колесных работах, предназначенных для промышленного использования.

Несмотря на свои многочисленные достижения в сфере робототехники, Boston Dynamics до сих пор не является прибыльным бизнесом и позиционирует себя как исследовательская организация.