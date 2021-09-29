Поліція перевірятиме COVID-сертифікати по QR-коду. Фото: МВС

https://racurs.ua/ua/n160913-policiya-pereviryatyme-covid-sertyfikaty-po-qr-kodu.html

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Національна поліція перевірятиме українські COVID-сертифікати по QR-коду.

Правоохоронці спільно з Мінцифрою розробили та розпочали інтеграцію відповідного програмного забезпечення на планшети поліцейських, щоб вони могли швидко та безперебійно перевірити сертифікат з «Дії» або сканувати паперовий його варіант. Цей процес повністю налагодиться за декілька днів. Про це повідомив Голова Нацполіції України в своїй колонці для «Інтерфаксу».

Зазначається, що у випадку запровадження локдауну в Україні для вакцинованих осіб буде менше обмежень. Для того, щоб скористатися привілегіями щепленим особам треба мати при собі внутрішній сертифікат вакцинації, який має містити QR-код.

У відомстві нагадали, що Нацполіція та Держпродспоживслужба є компетентними органами, які мають право перевіряти чинність таких сертифікатів.

Як відомо, «зелений» і «жовтий» сертифікати вакцинації від коронавірусу запроваджують в Україні. «Жовтий» буде використовуватися тільки усередині країни, а «зелений» дозволить подорожувати за кордон.

Нагадаємо, Державна прикордонна служба після запровадження цифрових документів про вакцинацію в сервісі «Дія» виявила понад 500 недійсних COVID-сертифікатів впродовж місяця. Частина документів «мали явні ознаки підробки».

Джерело: «Інтерфакс»