Порошенко. Фото: Павловський

https://racurs.ua/ua/n160912-poroshenko-sudytymetsya-z-jurnalistamy-u-chomu-prychyna.html

Ракурс

Петро Порошенко, п’ятий президент України та очільник партії «Європейська солідарність», подав позов до суду проти журналістів-розслідувачів Bihus. info.

Він вимагає від журналістів оприлюднити так звані «плівки Медведчука» в первісному вигляді. Про це повідомив адвокат п’ятого президента Ігор Головань у своєму Facebook.

Окружний адміністративний суд міста Києва ухвалив відкриття провадження в адміністративній справі проти ГО «ТОМ 14» (Bihus. info).

Нагадаю, жоден із бігусівських відосиків таким оприлюдненням вважатися не може, оскільки являє собою змонтований відеофайл. А справжній вигляд переданих владними замовниками файлів засвічено на тих таки відео. Це аудіофайли, імена яких містять номери телефонів. Ми вимагаємо оприлюднення саме цих файлів, саме в такому вигляді, — пояснив адвокат.



Головань також додав, що на етапі відкриття провадження суд намагався захистити Bihus. info та його можновладних замовників. Так, за словами адвоката, суд заявляв, що розгляд справи не становитиме жодного суспільного інтересу, а Службу безпеки України не варто залучати як третю особу.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що «плівки Медведчука-Суркова» дослідять у Службі безпеки України в межах кримінального провадження стосовно нардепа від «Опозиційної платформи — За життя».