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Ракурс
Український хокеїст Андрій Денискін. Фото: Главком

Расизм в українському хокеї — гравець може відкупитися від жорсткого покарання

29 вер 2021, 15:46
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Прояв расизму у матчі Української хокейної ліги був зафіксований у четвертому турі чемпіонату України.

Український нападник «Кременчука» Андрій Денискін в матчі проти «Донбасу» побився з гравцем донецького клубу Нікітою Буценком. Після конфлікту він ще показав расистський жест у бік іншого представника команди суперника — американського легіонера Джейлена Смерека. Український хокеїст зобразив рух, наче їсть банан. Про це повідомляє «Суспільне».

Через непристойну поведінку хокеїста вилучили, а клуб застосував проти нього дисциплінарний штраф. Крім того, 29 вересня Дисциплінарний комітет Федерації хокею України оголосив фінальне покарання для гравця за цей вчинок — три матчі обов’язокової дискваліфікації та ще 10 ігор додаткової.

Зазначається, що футболіст може уникнути десятиматчевого бану, заплативши дисциплінарний штраф. За кожну гру він може заплатити 5 тис. грн, а повністю відкупитися можна буде за 50 тис. грн.


Нагадаємо, расизм у спорті обговорювали після поразки Англії у фіналі Євро-2020. Троє гравців збірної Англії з футболу не забили вирішальні пенальті, через що на них посипалися образи в соцмережах. Висловлювання стосувалися, зокрема, і кольору шкіри футболістів.

Джерело: «Суспільне»

Джерело: Ракурс


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