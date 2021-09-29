Український хокеїст Андрій Денискін. Фото: Главком

https://racurs.ua/ua/n160911-rasyzm-v-ukrayinskomu-hokeyi-gravec-moje-vidkupytysya-vid-jorstkogo-pokarannya.html

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Прояв расизму у матчі Української хокейної ліги був зафіксований у четвертому турі чемпіонату України.

Український нападник «Кременчука» Андрій Денискін в матчі проти «Донбасу» побився з гравцем донецького клубу Нікітою Буценком. Після конфлікту він ще показав расистський жест у бік іншого представника команди суперника — американського легіонера Джейлена Смерека. Український хокеїст зобразив рух, наче їсть банан. Про це повідомляє «Суспільне».

Через непристойну поведінку хокеїста вилучили, а клуб застосував проти нього дисциплінарний штраф. Крім того, 29 вересня Дисциплінарний комітет Федерації хокею України оголосив фінальне покарання для гравця за цей вчинок — три матчі обов’язокової дискваліфікації та ще 10 ігор додаткової.

Зазначається, що футболіст може уникнути десятиматчевого бану, заплативши дисциплінарний штраф. За кожну гру він може заплатити 5 тис. грн, а повністю відкупитися можна буде за 50 тис. грн.

Нагадаємо, расизм у спорті обговорювали після поразки Англії у фіналі Євро-2020. Троє гравців збірної Англії з футболу не забили вирішальні пенальті, через що на них посипалися образи в соцмережах. Висловлювання стосувалися, зокрема, і кольору шкіри футболістів.

Джерело: «Суспільне»