Побічні ефекти третьої дози вакцини назвали Pfizer і Moderna

https://racurs.ua/ua/n160910-pobichni-efekty-tretoyi-dozy-vakcyny-nazvaly-pfizer-i-moderna.html

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Побічні ефекти після введення третьої дози мРНК вакцини від коронавірусу назвали американські фармкомпанії Pfizer/BioNTech і Moderna. Центри з контролю і профілактики захворювань США (CDC) опублікували статистику по частоті побічних ефектів, оцінивши стан 22 тис. 191 особи.

Третю дозу вакцин від COVID-19 Pfizer/BioNTech і Moderna в США почали вводити людям з ослабленим імунітетом з 12 серпня. В середньому вакцинація «бустерною» дозою проходила через 182 дні після другої дози. Найчастішими побічними ефектами після введення вакцини стали:

біль в місці ін'єкції (71% учасників),

слабкість (56%),

головний біль (43%),

погане самопочуття на наступний день (28%).

Ще 1,8% учасників були змушені звернутися до лікаря після бустерної дози, а 0,1% людей довелося госпіталізувати.

У пацієнтів, які отримали третю дозу препарату Moderna локальні побічні ефекти зустрічалися частіше, ніж після другої дози (84,7% і 83,5% відповідно). Системні побічні ефекти спостерігалися рідше — 79% і 81,3%. Центр по контролю і профілактиці США зробив висновок, що ці реакції були легкими і вирішувалися впродовж декількох днів.

Нагадаємо, у Великій Британії, Італії і США вже почали щеплювати людей літнього віку і пацієнтів зі слабкою імунною системою третьою «бустерною» дозою вакцини від коронавірусу. В Ізраїлі третю дозу стали вводити в липні, там заявляють, що вона знижує ризик захворіти COVID-19 в 11,4 рази в порівнянні з двома дозами препарату.