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Ракурс
Побічні ефекти третьої дози вакцини назвали Pfizer і Moderna

Побічні ефекти третьої дози вакцини назвали Pfizer і Moderna

29 вер 2021, 15:40
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Побічні ефекти після введення третьої дози мРНК вакцини від коронавірусу назвали американські фармкомпанії Pfizer/BioNTech і Moderna. Центри з контролю і профілактики захворювань США (CDC) опублікували статистику по частоті побічних ефектів, оцінивши стан 22 тис. 191 особи.

Третю дозу вакцин від COVID-19 Pfizer/BioNTech і Moderna в США почали вводити людям з ослабленим імунітетом з 12 серпня. В середньому вакцинація «бустерною» дозою проходила через 182 дні після другої дози. Найчастішими побічними ефектами після введення вакцини стали:

  • біль в місці ін'єкції (71% учасників),

  • слабкість (56%),

  • головний біль (43%),

  • погане самопочуття на наступний день (28%).

Ще 1,8% учасників були змушені звернутися до лікаря після бустерної дози, а 0,1% людей довелося госпіталізувати.


У пацієнтів, які отримали третю дозу препарату Moderna локальні побічні ефекти зустрічалися частіше, ніж після другої дози (84,7% і 83,5% відповідно). Системні побічні ефекти спостерігалися рідше — 79% і 81,3%. Центр по контролю і профілактиці США зробив висновок, що ці реакції були легкими і вирішувалися впродовж декількох днів.

Нагадаємо, у Великій Британії, Італії і США вже почали щеплювати людей літнього віку і пацієнтів зі слабкою імунною системою третьою «бустерною» дозою вакцини від коронавірусу. В Ізраїлі третю дозу стали вводити в липні, там заявляють, що вона знижує ризик захворіти COVID-19 в 11,4 рази в порівнянні з двома дозами препарату.

Джерело: Ракурс


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