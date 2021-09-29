Побочные эффекты после третьей дозы вакцины назвали Pfizer и Moderna — вакцина от COVID

https://racurs.ua/n160910-pobochnye-effekty-tretey-dozy-vakciny-nazvali-pfizer-i-moderna.html

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Побочные эффекты после введения третьей дозы мРНК вакцин от коронавируса назвали американские фармкомпании Pfizer/BioNTech и Moderna. Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) опубликовали статистику по частоте побочных эффектов, оценив состояние 22 тыс. 191 человека.

Третью дозу вакцин от COVID-19 Pfizer/BioNTech и Moderna в США начали вводить людям с ослабленным иммунитетом с 12 августа. В среднем вакцинация «бустерной» дозой проходила спустя 182 дня после второй дозы. Самыми частыми побочными эффектами после введения вакцины стали:

боль в месте инъекции (71% участников),

слабость (56%),

головная боль (43%),

плохое самочувствие на следующий день (28%).

Еще 1,8% участников были вынуждены обратиться к врачу после бустерной дозы, а 0,1% людей пришлось госпитализировать.

У пациентов, которые получили третью дозу препарата Moderna локальные побочные эффекты встречались чаще, чем после второй дозы (84,7% и 83,5% соответственно). Системные побочные эффекты наблюдались реже — 79% и 81,3%. Центр по контролю и профилактике США заключил, что эти реакции были легкими и разрешались в течение нескольких дней.

Напомним, в Великобритании, Италии и США уже начали прививать пожилых людей и пациентов со слабой иммунной системой третьей «бустерной» дозой вакцины от коронавируса. В Израиле третью дозу стали вводить в июле, там заявляют, что она снижает риск заболеть COVID-19 в 11,4 раза по сравнению с двумя дозами препарата.