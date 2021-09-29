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Погода в Европе. фото: istock

Ночные заморозки и дожди на западе пообещали синоптики (КАРТА)

29 сен 2021, 15:38
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Погода в Украине 30 сентября будет преобладать солнечная и теплая. Во всех регионах продолжится второе бабье лето, осадки будут незначительными и накроют только западные регионы.

Температура воздуха будет достигать +17° выше нуля. Об этом сообщает Gismeteo.

Погода в Европе. Карта: Gismeteo

Осадки в Европе. Карта: GismeteoПогода в Киеве 30 сентября удивит теплыми солнечными лучами и безоблачным небом. Ночью температуру воздуха прогнозируют 3−5° тепла, а днем воздух прогреется до 12−14° выше нуля.

Погода в Киеве. Карта: GismeteoПогода в Харькове прогнозируется относительно теплая, но ночью обещают заморозки. Столбики термометров ночью опустятся до −1- −3° мороза, а днем поднимутся до 13−15° с отметкой плюс.

Погода в Харькове. Карта: GismeteoПогода в Одессе завтра будет согревать последним теплом. Температурные показатели будут следующими — ночью прогнозируют 6−8° тепла, а днем обещают 15−17° выше нуля.

Погода в Одессе. Карта: GismeteoПогодные условия во Львове в четверг будут дождливыми и облачными. Столбики термометров ночью покажут 5−7° тепла, а днем обещают 14−16° тепла.


Погода во Львове. Карта: GismeteoГеомагнитная обстановка в Украине 30 сентября прогнозируется спокойная — мощных магнитных бурь не прогнозируют.

Геомагнитная обстановка. Карта: GismeteoИсточник: Gismeteo

Источник: Ракурс


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