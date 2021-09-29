Новини
  1. Новини
  2. Погода
  3. Новина
Ракурс
Погода в Європі. Карта: istock

Нічні заморозки та дощі на заході спрогнозували синоптики (КАРТА)

29 вер 2021, 15:38
999

Погода в Україні 30 вересня переважатиме сонячна та тепла. У всіх регіонах спостерігатиметься друге бабине літо, опади будуть незначними та накриють лише західні регіони.

Температура повітря сягатиме +17° вище нуля. Про це повідомляє Gismeteo.

Погода в Європі. Карта: Gismeteo

Опади в Європі. Карта: Gismeteo

Погода у Києві 30 вересня здивує теплими сонячними променями та безхмарним небом. Вночі температуру повітря прогнозують 3−5° тепла, а вдень повітря прогріється до 12−14° вище нуля.

Погода в Києві. Карта: Gismeteo

Погода в Харкові прогнозується відносно тепла, але вночі обіцяють заморозки. Стовпчики термометрів вночі опустяться до -1− -3° морозу, а вдень піднімуться до 13−15° із позначкою плюс.

Погода в Харкові. Карта: Gismeteo

Погода в Одесі завтра зігріватиме останнім теплом. Температурні показники будуть наступними — вночі прогнозують 6−8° тепла, а вдень обіцяють 15−17° вище нуля.

Погода в Одесі. Карта: Gismeteo

Погодні умови у Львові в четвер будуть дощовими та похмурими. Стовпчики термометрів вночі покажуть 5−7° тепла, а вдень обіцяють 14−16° тепла.

Погода у Львові. Карта: Gismeteo

Геомагнітна обстановка в Україні 30 вересня прогнозується спокійна — потужних магнітних бурь не прогнозують.


Геомагнітна обстановка. Карта: Gismeteo

Джерело: Gismeteo

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів