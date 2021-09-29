Погода в Європі. Карта: istock

https://racurs.ua/ua/n160909-nichni-zamorozky-ta-doschi-na-zahodi-sprognozuvaly-synoptyky-karta.html

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Погода в Україні 30 вересня переважатиме сонячна та тепла. У всіх регіонах спостерігатиметься друге бабине літо, опади будуть незначними та накриють лише західні регіони.

Температура повітря сягатиме +17° вище нуля. Про це повідомляє Gismeteo.

Погода у Києві 30 вересня здивує теплими сонячними променями та безхмарним небом. Вночі температуру повітря прогнозують 3−5° тепла, а вдень повітря прогріється до 12−14° вище нуля.

Погода в Харкові прогнозується відносно тепла, але вночі обіцяють заморозки. Стовпчики термометрів вночі опустяться до -1− -3° морозу, а вдень піднімуться до 13−15° із позначкою плюс.

Погода в Одесі завтра зігріватиме останнім теплом. Температурні показники будуть наступними — вночі прогнозують 6−8° тепла, а вдень обіцяють 15−17° вище нуля.

Погодні умови у Львові в четвер будуть дощовими та похмурими. Стовпчики термометрів вночі покажуть 5−7° тепла, а вдень обіцяють 14−16° тепла.

Геомагнітна обстановка в Україні 30 вересня прогнозується спокійна — потужних магнітних бурь не прогнозують.

Джерело: Gismeteo