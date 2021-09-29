Піщана буря налетіла на Бразилію. Фото: watchers

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Потужна піщана буря налетіла на Бразилію — стихійне явище фіксувалося у Сан-Паулу.

Через хмару пилу видимість зникла на декілька годин, а людям довелося швидко рятуватися. Деякі люди, які знаходилися у ресторанах та на їх терасах, почали швидко рятуватися, покидаючи свої місця та шукаючи притулку. Водночас парасолі, столи та стільці почали вилітати з приміщень. Про це повідомляє Watchers.

Один із бразильських метеорологів зазначив, що шторм і грозова хмара утворили сильні пориви вітру. Оскільки в регіоні Сан-Паулу вже кілька місяців немає дощів, то піщаній бурі посприяли пил, ґрунт та суха рослинність.

Через кілька годин супутники Національного інституту метеорології Бразилії показали, що у муніципалітеті Франка були зафіксовані вітри зі швидкістю до 60 км/год.

За словами експертів, при сильних поривах вітру в місцях з надзвичайно сухим ґрунтом зазвичай піднімається пил разом із залишками рослинності і гару, які можуть досягати висоти до 10 км. Такі типи пилових бурь найчастіше зустрічаються в Азії.

Нагадаємо, у липні піщана буря налетіла на китайську провінцію Ганьсу на півночі центральної частини КНР. Шторм пронісся стародавнім місто Дуньхуан на Шовковому шляху. Висота пилової бурі сягала 100 м, це викликало хаос серед жителів міста.

Джерело: Watchers