Песчаная буря налетела на Бразилию. Фото: watchers

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Ракурс

Мощная песчаная буря налетела на Бразилию — стихийное явление фиксировалось в Сан-Паулу.

Из-за облака пыли видимость исчезла на несколько часов, а людям пришлось быстро спасаться. Некоторые люди, которые находились в ресторанах и на их террасах, начали быстро спасаться, покидая свои места и ища убежища. В то же время зонты, столы и стулья начали вылетать из помещений. Об этом сообщает Watchers.

Один из бразильских метеорологов отметил, что шторм и грозовая туча образовали сильные порывы ветра. Поскольку в регионе Сан-Паулу уже несколько месяцев нет дождей, то песчаной буре поспособствовали пыль, почва и сухая растительность.

Через несколько часов спутники Национального института метеорологии Бразилии показали, что в муниципалитете Франко были зафиксированы ветры со скоростью до 60 км/ч.

По словам экспертов, при сильных порывах ветра в местах с чрезвычайно сухим грунтом обычно поднимается пыль вместе с остатками растительности и гари, которые могут достигать высоты до 10 км. Такие типы пылевых бурь чаще всего встречаются в Азии.

Напомним, в июле песчаная буря налетела на китайскую провинцию Ганьсу на севере центральной части КНР. Шторм пронесся по древнему городу Дуньхуан на Шелковом пути. Высота пылевой бури достигала 100 м, это вызвало хаос среди жителей города.

Источник: Watchers