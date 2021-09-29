Украинский хоккеист Андрей Денискин. Фото: Главком

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Ракурс

Проявление расизма в матче Украинской хоккейной лиги было зафиксировано в четвертом туре чемпионата Украины.

Украинский нападающий «Кременчуга» Андрей Денискин в матче против «Донбасса» подрался с игроком донецкого клуба Никитой Буценко. После конфликта он еще показал расистский жест в сторону другого представителя команды соперника — американского легионера Джейлена Смерека. Украинский хоккеист изобразил движение, словно ест банан. Об этом сообщает «Общественное».

Из-за непристойного поведения хоккеиста сняли с игры, а клуб применил против него дисциплинарный штраф. Кроме того, 29 сентября дисциплинарный комитет Федерации хоккея Украины объявил финальное наказание для игрока за этот поступок — три матча обязательной дисквалификации и еще 10 игр дополнительной.

Отмечается, что футболист может избежать десятиматчевого бана, заплатив дисциплинарный штраф. За каждую игру он может заплатить 5 тыс. грн, а полностью откупиться можно будет за 50 тыс. грн.

Напомним, расизм в спорте обсуждали после поражения Англии в финале Евро-2020. Три игрока сборной Англии по футболу не забили решающие пенальти, за что на них посыпались оскорбления в соцсетях. Высказывания касались, в частности, и цвета кожи футболистов.

Источник: «Общественное»