Порошенко. Фото: Павловский

https://racurs.ua/n160912-poroshenko-budet-suditsya-s-jurnalistami-v-chem-prichina.html

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Петр Порошенко, пятый президент Украины и глава партии «Европейская солидарность», подал иск в суд против журналистов-расследователей Bihus.info.

Он требует от журналистов обнародовать так называемые «пленки Медведчука» в первоначальном виде. Об этом сообщил адвокат пятого президента Игорь Головань в своем Facebook.

Окружной административный суд города Киева принял решение об открытии производства по административному делу против ОО «ТОМ 14» (Bihus.info).

Напомню, ни один из бигусовских видосиков таким обнародованием считаться не может, поскольку представляет собой смонтированный видеофайл. А настоящий вид переданных властными заказчиками файлов засветился на тех же видео. Это аудиофайлы, имена которых содержат номера телефонов. Мы требуем обнародования именно этих файлов, именно в таком виде, — пояснил адвокат.



Головань также добавил, что на этапе открытия производства суд пытался защитить Bihus. info и его высокопоставленных заказчиков. Так, по словам адвоката, суд заявил, что рассмотрение дела не будет представлять никакого общественного интереса, а Службу безопасности Украины не стоит привлекать в качестве третьего лица.

Напомним, ранее мы сообщали, что «пленки Медведчука-Суркова» изучают в Службе безопасности Украины в рамках уголовного производства в отношении нардепа от «Оппозиционной платформы — За жизнь».