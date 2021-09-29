Полиция будет проверять COVID-сертификаты по QR-коду. Фото: МВД

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Национальная полиция будет проверять украинские COVID-сертификаты по QR-коду.

Правоохранители совместно с Минцифрой разработали и начали интеграцию соответствующего программного обеспечения на планшеты полицейских, чтобы они могли быстро и бесперебойно проверить сертификат с «Дії» или сканировать бумажный его вариант. Этот процесс полностью наладится за несколько дней. Об этом сообщил глава Нацполиции Украины в своей колонке для «Интерфакса».

Отмечается, что в случае введения локдауна в Украине для вакцинированных лиц будет меньше ограничений. Для того, чтобы воспользоваться привилегиями привитым лицам надо иметь при себе внутренний сертификат вакцинации, который должен содержать QR-код.

В ведомстве напомнили, что Нацполиция и Госпродпотребслужба являются компетентными органами, которые имеют право проверять действие таких сертификатов.

Как известно, «зеленый» и «желтый» сертификаты вакцинации от коронавируса вводят в Украине. «Желтый» будет использоваться только внутри страны, а «зеленый» позволит путешествовать за границу.

Напомним, Государственная пограничная служба после введения цифровых документов о вакцинации в сервисе «Дія» выявила более 500 недействительных COVID-сертификатов в течение месяца. Часть документов «имели явные признаки подделки».

Источник: «Интерфакс»