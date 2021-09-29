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Ракурс
Геращенко. Фото: Киеввласть

В МВД создали офис для экс-заместителя Авакова

29 сен 2021, 22:23
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Министерство внутренних дел (МВД) расширится — глава ведомства Денис Монастырский анонсировал создание Офиса по вопросам защиты бизнеса в структуре МВД.

Новой структурой будет руководить экс-заместитель Арсена Авакова и его «правая рука» Антон Геращенко. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По словам министра Монастырского, МВД должно стать центром «поддержки и защиты бизнеса», что возможно только при условии тесного сотрудничества министерства, парламента и предпринимателей.

Я вижу для себя несколько направлений, над которыми мы должны поработать в борьбе с нелегальным рынком. Это детенизация рынка табака, спирта и горючего. По оценкам экспертов, миллиарды гривен бюджет недополучает, потому что большая часть этого рынка находится в тени, — заявил он.


В частности, новый Офис будет противодействовать рейдерству, бороться с контрабандой и коррупцией в правоохранительной сфере. Также в обязанности Офиса войдет борьба с контрафактом и нарушением авторских прав.

Напомним, ранее мы сообщали, что повышение зарплат украинским полицейским требует Министерство внутренних дел.

Источник: Ракурс


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