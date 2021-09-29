В МВД создали офис для экс-заместителя Авакова

В МВД создали офис для экс-заместителя Аваковаhttps://racurs.ua/n160932-v-mvd-sozdali-ofis-dlya-eks-zamestitelya-avakova.htmlРакурс
Министерство внутренних дел (МВД) расширится — глава ведомства Денис Монастырский анонсировал создание Офиса по вопросам защиты бизнеса в структуре МВД.
Новой структурой будет руководить экс-заместитель Арсена Авакова и его «правая рука» Антон Геращенко. Об этом сообщает пресс-служба МВД.
По словам министра Монастырского, МВД должно стать центром «поддержки и защиты бизнеса», что возможно только при условии тесного сотрудничества министерства, парламента и предпринимателей.
Я вижу для себя несколько направлений, над которыми мы должны поработать в борьбе с нелегальным рынком. Это детенизация рынка табака, спирта и горючего. По оценкам экспертов, миллиарды гривен бюджет недополучает, потому что большая часть этого рынка находится в тени, — заявил он.
В частности, новый Офис будет противодействовать рейдерству, бороться с контрабандой и коррупцией в правоохранительной сфере. Также в обязанности Офиса войдет борьба с контрафактом и нарушением авторских прав.
Напомним, ранее мы сообщали, что повышение зарплат украинским полицейским требует Министерство внутренних дел.