В МВД создали офис для экс-заместителя Авакова

Геращенко. Фото: Киеввласть

https://racurs.ua/n160932-v-mvd-sozdali-ofis-dlya-eks-zamestitelya-avakova.html

Ракурс

Министерство внутренних дел (МВД) расширится — глава ведомства Денис Монастырский анонсировал создание Офиса по вопросам защиты бизнеса в структуре МВД.

Новой структурой будет руководить экс-заместитель Арсена Авакова и его «правая рука» Антон Геращенко. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По словам министра Монастырского, МВД должно стать центром «поддержки и защиты бизнеса», что возможно только при условии тесного сотрудничества министерства, парламента и предпринимателей.

Я вижу для себя несколько направлений, над которыми мы должны поработать в борьбе с нелегальным рынком. Это детенизация рынка табака, спирта и горючего. По оценкам экспертов, миллиарды гривен бюджет недополучает, потому что большая часть этого рынка находится в тени, — заявил он.



В частности, новый Офис будет противодействовать рейдерству, бороться с контрабандой и коррупцией в правоохранительной сфере. Также в обязанности Офиса войдет борьба с контрафактом и нарушением авторских прав.

Напомним, ранее мы сообщали, что повышение зарплат украинским полицейским требует Министерство внутренних дел.