В Україні триває епідемія коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n160937-mayje-12-tys-hvoryh-na-covid-19-vyyavyly-v-ukrayini-za-dobu-infografika.html

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В Україні за минулу добу, 29 вересня, виявили ще 11 тис. 757 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, серед них 1 тис. 54 дитини та 242 медпрацівники.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я України.

Найбільше нових випадків коронавірусу за добу виявили в таких регіонах України:

Харківській області — 1 тис. 87;

Львівській області — 927;

Дніпропетровській області — 926;

Одеській області — 752;

Донецькій області — 739.

Госпіталізували за добу 2 тис. 556 хворих.

Коронавірус за добу забрав життя 194 осіб, одужали 3 тис. 839 хворих.

За добу здійснено 93 тис. 356 тестувань на коронавірус.

За весь час епідемії коронавірусу в Україні:

захворіли 2 млн 423 тис. 379 осіб;

одужав 2 млн 255 тис. 191 пацієнт;

померли 56 тис. 274 хворих.

Нагадаємо, в Україні утилізують десятки тисяч вакцин Pfixer, у яких були порушені умови транспортування.