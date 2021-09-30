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В Україні триває епідемія коронавірусу
Майже 12 тис. хворих на COVID-19 виявили в Україні за добу (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n160937-mayje-12-tys-hvoryh-na-covid-19-vyyavyly-v-ukrayini-za-dobu-infografika.htmlРакурс
В Україні за минулу добу, 29 вересня, виявили ще 11 тис. 757 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, серед них 1 тис. 54 дитини та 242 медпрацівники.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я України.
Найбільше нових випадків коронавірусу за добу виявили в таких регіонах України:
- Харківській області — 1 тис. 87;
- Львівській області — 927;
- Дніпропетровській області — 926;
- Одеській області — 752;
- Донецькій області — 739.
Госпіталізували за добу 2 тис. 556 хворих.
Коронавірус за добу забрав життя 194 осіб, одужали 3 тис. 839 хворих.
За добу здійснено 93 тис. 356 тестувань на коронавірус.
За весь час епідемії коронавірусу в Україні:
- захворіли 2 млн 423 тис. 379 осіб;
- одужав 2 млн 255 тис. 191 пацієнт;
- померли 56 тис. 274 хворих.
Нагадаємо, в Україні утилізують десятки тисяч вакцин Pfixer, у яких були порушені умови транспортування.
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