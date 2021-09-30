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Ракурс
В Україні триває епідемія коронавірусу

Майже 12 тис. хворих на COVID-19 виявили в Україні за добу (ІНФОГРАФІКА)

30 вер 2021, 09:26
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В Україні за минулу добу, 29 вересня, виявили ще 11 тис. 757 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, серед них 1 тис. 54 дитини та 242 медпрацівники.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я України.

Найбільше нових випадків коронавірусу за добу виявили в таких регіонах України:

  • Харківській області — 1 тис. 87;
  • Львівській області — 927;
  • Дніпропетровській області — 926;
  • Одеській області — 752;
  • Донецькій області — 739.

Госпіталізували за добу 2 тис. 556 хворих.

Коронавірус за добу забрав життя 194 осіб, одужали 3 тис. 839 хворих.

За добу здійснено 93 тис. 356 тестувань на коронавірус.

За весь час епідемії коронавірусу в Україні:


  • захворіли 2 млн 423 тис. 379 осіб;
  • одужав 2 млн 255 тис. 191 пацієнт;
  • померли 56 тис. 274 хворих.

Коронавірус в Україні, інфографіка: МОЗ

Нагадаємо, в Україні утилізують десятки тисяч вакцин Pfixer, у яких були порушені умови транспортування.

Джерело: Ракурс


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