«Динамо» розгромно програло у матчі другого туру групового етапу Ліги чемпіонів. У Мюнхені кияни пропустили двічі у першому таймі і тричі у другому.

Причини поразки 0:5 прийшов пояснити на прес-конференції головний тренер «Динамо» Мірча Луческу.

Румунський спеціаліст вважає, що результат відображає те, що відбувалося на футбольному полі і він ще до гри казав, що «Баварія» — головний претендент на перемогу в Лізі чемпіонів.

Ми знали, що не можна грати на атаку з таким суперником, адже ця команда вміло використовує вільні зони за рахунок вертикальних передач і індивідуальних дій. Це показали події другого тайму, коли ми пішли відіграватися. Можна сказати, що три або навіть чотири пропущені голи стали наслідком наших помилок, коли ми виходили з оборони та далеко відпускали м’яч, а «Баварія» ловила нас на контратаках, — цитує Луческу офіційний сайт киян.

Він вважає, що до першого гола «Динамо» грало добре і його команді нам вдавалося стримувати натиск суперника.

У «Баварії» практично не було моментів. Але пенальті та пропущений гол змінили ситуацію на полі. Мені потрібно подивитися цей момент. Хлопці в роздягальні говорили, що там був фол на Сидорчуку — його штовхнули і внаслідок цього він зіграв рукою. Після пенальті ми втратили впевненість і легко пропустили, коли Андрієвський занадто далеко відпустив м’яч. Суперник запресингував і одним пасом вивів Левандовські на ворота. Швидше за все, це сталося через нашу невпевненість і страх помилитися, — пояснив тренер.

Луческу не переклав, втім, усю відповідальність на суддів чи майстерність суперника. Тренер покритикував своїх гравців за те, що вони часто втрачали м’яч при останньому пасі, неправильно думали, тому не змогли забити.

Виходячи вперед, залишали позаду вільні зони, чим суперник вміло скористався у другому таймі. А гол Сане з гострого кута ще раз показав високий рівень не тільки цього гравця, але і всіх футболістів «Баварії», — підсумував наставник киян.

В іншому матчі групи F «Бенфіка» вдома розгромила «Барселону» 3:0. Наразі кияни з одним заліковим балом на третьому місці.