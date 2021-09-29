Диво у Мадриді — що трапилося у матчі “Реала” та “Шерифа”

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Ракурс

«Реал» та «Шериф» із молдовського Тирасполя увійшли в історію своїм матчем в дургому турі групового етапу Ліги чемпіонів.

Молдавани виграли вдруге поспіль, причому у гостях, й одноосібно очолили турнірну таблицю. Сенсацію створила команда-дебютант ЛЧ, яку тренує український тренер Юрій Вернидуб.

У матчі іспанської та молдавської команд зіграли двоє іспанців і жодного громадянина Молдови. «Шериф» випустив громадян 10 різних країн.

Гол «Шерифа» в першому таймі забив Джасурбек Яхшібоєв. За «Шериф» він дебютував лише 12 вересня.

Яхшібоєв став другим узбеком, який забивав у Лізі чемпіонів. До нього в 2006 році забивав Максим Шацьких за київське «Динамо», причому також «Реалу».

Вартість мадридця Каріма Бензема у двічі більша, ніж усього складу «Шерифа».

За ударам «Реал» знищував «Шериф» — 31:4, але програв.

Карло Анчелотті в кінці матчу одночасно замінив чотирьох своїх гравців, але це не допомогло.

Упродовж чотирьох років «Реал» утретє програє вдома команді з країн колишнього СРСР в Лізі чемпіонів (у 2018 році — ЦСКА, у 2020 — «Шахтарю»).

Переможний гол за молдаван забив Себастьян Тілль — футболіст, який раніше грав тільки в командах з Люксембургу і в російському «Тамбові».

«Ракурс» повідомляв, що «Шахтар» в Києві розписав бойову нічию проти міланського «Інтера».