«Шахтар» не зміг здолати «Інтер», фото: Inter

https://racurs.ua/ua/n160871-vtretie-pospil-shahtar-ta-inter-zigraly-vnichyu.html

Ракурс

Український футбольний клуб «Шахтар» у матчі другого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА сьогодні, 28 вересня, «розійшовся миром» з переможцем італійської Серії, А футбольним клубом з Мілану «Інтер».

Матч на київському НСК «Олімпійський» завершився з рахунком 0:0. Про це повідомляє видання Sport.ua.

Таким чином, у групі D «Шахтар», який у першому матчі групового туру сенсаційно поступився клубу «Шериф» із Тирасполя, поділяє другу сходинку з «Інтером» — в обох клубів по одному очку за результатами двох ігор.

Перше місце у групі поділяють «Шериф» та мадридський «Реал», у яких по три очки за результатами однієї гри.

Матч другого туру між «Реалом» та «Шерифом» розпочався сьогодні о 22.00 за київським часом.

З урахуванням минулого сезону Ліги чемпіонів, «Шахтар» і «Інтер» втретє поспіль зіграли внічию 0:0. Крім того, в нинішньому груповому етапі Ліги чемпіонів обидві команди не забивали голів.

Нагадаємо, «Шахтар» нещодавно перервав трирічну серію київського «Динамо», здобувши Суперкубок України.

Джерело: Sport.ua