«Шахтер» не смог одолеть «Интер», фото: Inter

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Ракурс

Украинский футбольный клуб «Шахтер» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сегодня, 28 сентября, «разошелся миром» с победителем итальянской Серии, А футбольным клубом из Милана «Интер».

Матч на киевском НСК «Олимпийский» завершился со счетом 0:0. Об этом сообщает издание Sport.ua.

Таким образом, в группе D «Шахтер», который в первом матче группового тура сенсационно уступил клубу «Шериф» из Тирасполя, разделяет второе место с «Интером» — у обоих клубов по одному очку по результатам двух игр.

Первое место в группе разделяют «Шериф» и мадридский «Реал», у которых по три очка по результатам одной игры.

Матч второго тура между «Реалом» и «Шерифом» начался сегодня в 22.00 по киевскому времени.

С учетом прошлого сезона Лиги чемпионов, «Шахтер» и «Интер» в третий раз подряд сыграли вничью 0:0. Кроме того, в нынешнем групповом этапе Лиги чемпионов обе команды не забивали голов.

Напомним, «Шахтер» недавно прервал трехлетнюю серию киевского «Динамо», получив Суперкубок Украины.

Источник: Sport.ua