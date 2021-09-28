Марк Рютте, фото: «РБК»

https://racurs.ua/n160870-premer-ministra-niderlandov-planirovali-ubit-zagovorschiki-detali.html

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Марка Рютте, 54-летнего премьер-министра Нидерландов, планировали убить.

Соответствующее заговор раскрыла полиция страны. Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что полиция 26 сентября задержала одного из подозреваемых — лидера партии Гаагского единства Арнуда ван Дорна, который «демонстрировал подозрительное поведение», ходя той же частью города, что и Рютте.

На следующий день Рютте была предоставлена усиленная охрана из-за опасений, что он может стать объектом нападения или похищения преступной группой.

Ван Дорна отпустили 27 сентября, после допроса в полиции. Его адвокат утверждает, что в отношении его клиента нет обоснованного подозрения в вине, так что его не следовало арестовывать.

По словам адвоката, до ареста ван Дорн находился в Гааге около часа — выпил кофе в кафе и выяснил некоторые вопросы в фитнес-центре, после чего прошел мимо BMW, в котором, как считается, находился Рютте.

Впрочем, в прокуратуре заявили, что расследование подготовки покушения на премьер-министра все еще продолжается. Правоохранители подозревают ван Дорна в попытке собрать информацию для подготовки покушения.

В то же время, по информации голландских СМИ, за Рютте, который часто передвигается на велосипеде без сильной охраны, следили «разведчики», связанные с сетью наркоторговцев. Такие лица собирают разведывательную информацию, готовясь к преступлению, такому как нападение или похищение человека.

Недавно в Нидерландах убили журналиста Питера де Фриза, известного своими расследованием преступного мира страны.

Источник: BBC