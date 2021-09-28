Прем'єр-міністра Нідерландів планували убити змовники — деталіhttps://racurs.ua/ua/n160870-premier-ministra-niderlandiv-planuvaly-ubyty-zmovnyky-detali.htmlРакурс
Марка Рютте, 54-річного прем'єр-міністра Нідерландів, планували вбити.
Відповідну змову розкрила поліція країни. Про це повідомляє BBC.
Зазначається, що поліція 26 вересня затримала одного з підозрюваних — лідера партії Гаазької єдності Арнуда ван Дорна, який «демонстрував підозрілу поведінку», ходячи тією ж частиною міста, що й Рютте.
Наступного дня Рютте було надано посилену охорону через побоювання, що він може стати об'єктом нападу чи викрадення злочинною групою.
Ван Дорна відпустили 27 вересня, після допиту в поліції. Його адвокат стверджує, що стосовно його клієнта немає обґрунтованої підозри в провини, тож його не слід було заарештовувати.
За словами адвоката, до арешту ван Дорн перебував в Гаазі близько години — випив кави в кафе і з’ясував деякі питання в фітнес-центрі, після чого пройшов повз BMW, в якому, як вважається, перебував Рютте.
Втім у прокуратурі заявили, що розслідування підготовки замаху на прем'єр-міністра все ще триває. Правоохоронці підозрюють ван Дорна в спробі зібрати інформацію для підготовки замаху.
Водночас, за інформацією нідерландських ЗМІ, за Рютте, який часто пересувається на велосипеді без сильної охорони, слідкували «розвідники», пов’язані з мережею наркоторговців. Такі особи збирають розвідувальну інформацію, готуючись до злочину, такого як напад чи викрадення людини.
Нещодавно в Нідерландах убили журналіста Пітера де Фріза, відомого своїми розслідуванням злочинного світу країни.
Джерело: BBC