Марк Рютте, фото: «РБК»

https://racurs.ua/ua/n160870-premier-ministra-niderlandiv-planuvaly-ubyty-zmovnyky-detali.html

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Марка Рютте, 54-річного прем'єр-міністра Нідерландів, планували вбити.

Відповідну змову розкрила поліція країни. Про це повідомляє BBC.

Зазначається, що поліція 26 вересня затримала одного з підозрюваних — лідера партії Гаазької єдності Арнуда ван Дорна, який «демонстрував підозрілу поведінку», ходячи тією ж частиною міста, що й Рютте.

Наступного дня Рютте було надано посилену охорону через побоювання, що він може стати об'єктом нападу чи викрадення злочинною групою.

Ван Дорна відпустили 27 вересня, після допиту в поліції. Його адвокат стверджує, що стосовно його клієнта немає обґрунтованої підозри в провини, тож його не слід було заарештовувати.

За словами адвоката, до арешту ван Дорн перебував в Гаазі близько години — випив кави в кафе і з’ясував деякі питання в фітнес-центрі, після чого пройшов повз BMW, в якому, як вважається, перебував Рютте.

Втім у прокуратурі заявили, що розслідування підготовки замаху на прем'єр-міністра все ще триває. Правоохоронці підозрюють ван Дорна в спробі зібрати інформацію для підготовки замаху.

Водночас, за інформацією нідерландських ЗМІ, за Рютте, який часто пересувається на велосипеді без сильної охорони, слідкували «розвідники», пов’язані з мережею наркоторговців. Такі особи збирають розвідувальну інформацію, готуючись до злочину, такого як напад чи викрадення людини.

Нещодавно в Нідерландах убили журналіста Пітера де Фріза, відомого своїми розслідуванням злочинного світу країни.

Джерело: BBC