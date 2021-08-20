Під час штурму Капітолія, фото: «24 канал»

https://racurs.ua/ua/n159066-shturm-kapitoliya-u-fbr-rozpovily-chy-bula-ce-ultraprava-zmova.html

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ФБР не виявило суттєвих доказів того, що події 6 січня у Вашингтоні, відомі як штурм Капітолія, стали наслідком організованої змови ультраправих груп або прихильників тодішнього президента Дональда Трампа, спрямованої на скасування результатів останніх президентських виборів, попри те, що у зв’язку з цим інцидентом заарештовані 570 осіб.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на інформовані джерела.

90−95% таких випадків є одинаками, — зазначив співрозмовник агентства. — Потім у вас є 5%, можливо, мілітарних груп, які були більш тісно організовані. Але не було ніякого грандіозного плану … зі штурму Капітолію і захоплення заручників.

За інформацією джерел видання, слідчі ФБР виявили, що групи протестувальників, зокрема члени відомих американських ультраправих рухів Proud Boys та Oath Keepers, мали на меті проникнути в Капітолій.

Але ФБР не знайшло ніяких доказів того, що у цих груп були серйозні плани щодо того, що робити, якщо вони потраплять всередину.

Нагадаємо, четверо поліцейських, які захищали Капітолій під час подій 6 січня, вчинили самогубство.

Джерело: Reuters