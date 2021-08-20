Во время штурма Капитолия, фото: «24 канал»

https://racurs.ua/n159066-shturm-kapitoliya-v-fbr-rasskazali-byl-li-eto-ultrapravyy-zagovor.html

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ФБР не выявило существенных доказательств того, что события 6 января в Вашингтоне, известные как штурм Капитолия, стали следствием организованной заговора ультраправых групп или сторонников тогдашнего президента Дональда Трампа, направленного на отмену результатов последних президентских выборов, несмотря на то, что в связи с этим инцидентом арестованы 570 человек.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на информированные источники.

90−95% таких случаев являются одиночками, — отметил собеседник агентства. — Потом у вас есть 5%, возможно, милитаристских групп, которые были более тесно организованы. Но не было никакого грандиозного плана … по штурму Капитолия и захвату заложников.

По информации источников издания, следователи ФБР обнаружили, что группы протестующих, в том числе члены известных американских ультраправых движений Proud Boys и Oath Keepers, имели цель проникнуть в Капитолий.

Но ФБР не нашло никаких доказательств того, что у этих групп были серьезные планы относительно того, что делать, если они попадут внутрь.

Напомним, четверо полицейских, которые защищали Капитолий во время событий 6 января, совершили самоубийство.

Источник: Reuters