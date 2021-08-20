Вселенную Марии Примаченко на 300 тыс. цветов создали в Киеве

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Ракурс

Выставка цветов «Во вселенной Марии Примаченко», посвященная 30-летию Независимости Украины, открылась на Певческом поле в Киеве. Для создания цветочных полотен по мотивам картин Примаченко было высажено почти 300 тыс. растений.

Героями выставки стали фантастические персонажи картин «Медведи на пасеке», «Полесский нырек», «Молодой лев», «Дракон», «Болотный зверь», «Синий бык», «Бычок-третьячек», «Голубка распустила крылья, хочет на земле мира», «Если бы Ной умел рисовать» и других работ художницы, — говорится в сообщении «Киевзеленстроя».

Все фигуры объемные, некоторые превышают высоту в четыре метра. В композициях объединены несколько произведений мастера. Авторы выставки напоминают, что работы Марии Примаченко выставлялись в самых известных галереях Франции, Германии, Канады, Чехии, Польши, Болгарии и других стран мира.

Выставка цветов в Киеве будет работает ежедневно до 19 сентября с 10.00 до 20.00 по адресу: ул. Лаврская, 31 (Певческое поле Печерского ландшафтного парка).

Напомним, на День Независимости и День флага украинцы будут иметь длинные выходные — с 21 августа по 24 августа. В понедельник, по случаю Дня флага, и во вторник, по случаю 30-й годовщины Независимости Украины в ряде городов пройдут фестивали, торжественные концерты, велопробеги, спортивные чемпионаты, культурно-образовательные марафоны, выставки и другие интерактивные мероприятия.