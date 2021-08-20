Всесвіт Марії Примаченко з 300 тис. квітів створили у Києві

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Виставка квітів «У всесвіті Марії Примаченко», присвячена 30-річчю Незалежності України, відкрилася на Співочому полі у Києві. Для створення квіткових полотен за мотивами картин Примаченко було висаджено майже 300 тис. рослин.

Героями виставки стали фантастичні персонажі картин «Ведмеді на пасіці», «Поліський нирьок», «Молодий левик», «Дракон», «Болотяний звір», «Синій бик», «Бичок-третячок», «Голубка розпустила крила, хоче на землі миру», «Якби Ной умів малювати» та інших робіт художниці, — йдеться у повідомленні «Київзеленбуду».

Всі фігури об'ємні, деякі сягають у висоту понад чотири метри. У композиціях здебільшого поєднані кілька творів майстрині. Автори виставки нагадують, що роботи Марії Примаченко виставлялися у найвідоміших галереях Франції, Німеччини, Канади, Чехії, Польщі, Болгарії та інших країн світу.

Виставка квітів у Києві працює щодня до 19 вересня з 10.00 до 20.00 за адресою: вул. Лаврська, 31 (Співоче поле Печерського ландшафтного парку).

Нагадаємо, на День Незалежності та День прапора українці матимуть довгі вихідні — із 21 серпня по 24 серпня. У понеділок, з нагоди відзначення Дня прапора, та у вівторок, з нагоди 30-ї річниці Незалежності України у низці міст пройдуть фестивалі, урочисті концерти, велопробіги, спортивні чемпіонати, культурно-освітні марафони, виставки та інші інтерактивні заходи.