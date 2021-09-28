Всесвітній день серця відзначають 29 вересня

https://racurs.ua/ua/n160869-29-veresnya-vidznachaut-vsesvitniy-den-sercya.html

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29 вересня у світі відзначають Всесвітній день серця. Це свято було запроваджене у 2000 році за ініціативою Всесвітньої федерації серця та з підтримкою Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Спочатку це свято відзначалося в останню неділю вересня, проте з 2011 року має фіксовану дату — 29 вересня. Мета свята — підвищити обізнаність населення про хвороби серця та правильний спосіб життя для їх попередження, а також здійснення пропаганди профілактичних заходів для зменшення смертності від хвороб серця.

У наші дні серцево-судинні захворювання є основною причиною смертності в світі, проте у низці випадків цих захворювань можна уникнути завдяки змінам у поведінці чи звичках.

Також на 29 вересня припадає професійне свято — День отоларинголога. Отоларингологія — одна з гілок медицини, яка спеціалізується на діагностиці та лікуванні вуха, горла, носа.

Дихати, чути й говорити — одні з найголовніших потреб людини. Тому й до органів, що відповідають за ці функції, слід ставитися максимально уважно.

Також на 29 вересня припадає День пам’яті трагедії Бабиного Яру.

Розташоване на північно-західній околиці Києва урочище Бабин Яр — одне з всесвітньо відомих місць трагедій, які стали символом Голокосту. Лише за два дні — 29 та 30 вересня 1941 року — там, за офіційними історичними свідченнями, розстріляли майже 34 тис. євреїв.

Загалом оцінки кількості знищених у Бабиному Яру варіюються від 70 до 200 тис. осіб.

Під час німецької окупації Києва Бабин Яр був місцем масових розстрілів німецькими окупантами мирного населення, військовополонених, партійних та радянських активістів, підпільників, членів Організації українських націоналістів, а також — за етнічною ознакою — євреїв і циган.

Православна церква цього дня вшановує пам’ять мучениці Людмили — чеської княгині, дружини князя Боривоя I, яку близько 871 року охрестив Мефодій Солунський, один із творців слов’янської абетки. Вважається, що Людмилу у вересні 921 року у віці близько 60 років вбили представники язичницької знаті країни за намовою її невістки Драгомири.

Народні прикмети: