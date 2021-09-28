Радіація здатна омолоджувати серце – американські вчені. Фото: batyar.com

https://racurs.ua/ua/n160834-radiaciya-zdatna-omolodjuvaty-serce-amerykanski-vcheni.html

Ракурс

Радіація включає в клітинах серця «дитячі» молекулярно-генетичні механізми, які допомагають впоратися з аритмією. До таких висновків прийшли американські вчені.

Співробітники Вашингтонського університету, які проводили експерименти, виявили, що антиаритмічний ефект від радіотерапії проявляється буквально через кілька днів або тижнів. Про це пише Washington University School of Medicine.

Радіація пошкоджує клітини й вони включають особливі молекулярно-генетичні механізми, щоб залікувати пошкодження. Ці механізми зазвичай працюють на ранніх стадіях розвитку, тому можна сказати, що серцеві клітини омолоджуються, щоб впоратися з проблемою.

Через змінену активність генів в клітинах починає працювати молекулярний сигнальний шлях, пов’язаний з білком Notch. Сигнальний шлях Notch відіграє велику роль на ранніх етапах розвитку, коли він допомагає сформуватися провідній системі серця.

Чому радіація так діє, ще потрібно з’ясувати — автори роботи впевнені, що тут задіяні й інші сигнальні шляхи, крім Notch. Дослідники стверджують, що того ж самого омолоджуючого ефекту можна домогтися меншими дозами радіації.

Раніше «Ракурс» повідомляв, як радіація вплинула дітей чорнобильців. Дані вчених свідчать, що «навіть, коли люди отримували відносно високі дози радіації, це ніяк не впливало на майбутнє їхніх дітей».

Джерело: Washington University School of Medicine