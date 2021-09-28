Радиация способна омолаживать сердце – американские ученые. Фото: batyar.com

https://racurs.ua/n160834-radiaciya-sposobna-omolajivat-serdce-amerikanskie-uchenye.html

Ракурс

Радиация включает в клетках сердца «детские» молекулярно-генетические механизмы, помогающие справиться с аритмией. К таким выводам пришли американские ученые.

Сотрудники Вашингтонского университета, которые проводили эксперименты, обнаружили, что антиаритмический эффект от радиотерапии проявляется буквально спустя несколько дней или недель. Об этом пишет Washington University School of Medicine.

Радиация повреждает клетки и они включают у себя особые молекулярно-генетические механизмы, чтобы залечить повреждения. Эти механизмы обычно работают на ранних стадиях развития, так что можно сказать, что сердечные клетки омолаживаются, чтобы справиться с проблемой.

И из-за изменившейся активности генов в клетках начинает работать молекулярный сигнальный путь, связанный с белком Notch. Сигнальный путь Notch играет большую роль на ранних этапах развития, когда он, среди прочего помогает сформироваться проводящей системе сердца.

Почему радиация так действует, еще предстоит понять — авторы работы уверены, что тут задействованы и другие сигнальные пути, помимо Notch. Исследователи утверждают, что того же самого омолаживающего эффекта можно добиться меньшими дозами радиации.

Ранее «Ракурс» сообщал, как радиация повлияла детей чернобыльцев. Данные ученых свидетельствуют, что «даже когда люди получали относительно высокие дозы радиации, это никак не влияло на будущее их детей».

Источник: Washington University School of Medicine