Обнародовано одно из лучших фото полярного сияния, сделанное на МКС

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Ракурс

Полярное сияние, которое красочно шагает по Земле, показали из космоса — астронавт Европейского космического агентства Томас Песке поделился потрясающей фотографией полярного сияния, сделанной с его наблюдательного пункта на Международной космической станции. Речь идет об одном из лучших изображений полярного сияния, когда-либо сделанных на высоте около 402 км над Землей.

Полярное сияние удалось запечатлеть 20 августа 2020 года. На ней изображены зеленые ленты, которые шагают над всей планетой, и изгибаются высоко в атмосфере у горизонта. Под красочными лентами над океаном кружат тучи.

Еще одно полярное сияние, но это особое, ибо оно такое яркое. Полнолуние освещает теневую сторону Земли почти как дневной свет, — написал Песке в Твиттере.

Напарница Песке, астронавт NASA Меган МакАртур рассказала, что полярное сияние тоже поразило ее.

Я… была поражена тем, насколько увлекательно оно выглядит на самом деле и как завораживающе было увидеть это собственными глазами, — отметила МакАртур.

Напомним, первая туристическая команда SpaceX наблюдала полярное сияние на орбите в начале сентября.

Напомним, эффект полярного сияния обнаружили в Тихом океане. Спутник Европейского космического агентства запечатлел гигантскую массу бирюзовых водорослей, которые с орбиты вполне можно принять за Северное сияние.

Полярное сияние — оптическое явление свечения отдельных участков ночного неба в полярных районах, которое быстро меняется. Возникает в верхних слоях атмосферы планеты под воздействием потоков заряженных частиц, которые магнитное поле планеты направляет к полюсам.