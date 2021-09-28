Генпрокурор Ирина Венедиктова. Фото: Укринформ

https://racurs.ua/n160832-vozobnovlennym-prokuroram-vyplachivaut-chudovischnye-kompensacii-venediktova.html

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Уволенные в рамках люстрации и прокурорской реформы работники прокуратуры восстанавливаются на своих должностях через суды и получают большие компенсации.

Прокуроры восстанавливаются на должностях не автоматически, а обязаны пройти переаттестацию. Компенсации восстановленным в должности выплачивают из бюджета Офиса генпрокурора. Об этом заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова во время конференции «Реформа прокуратуры Украины 2019−2022 годов: достижения и дальнейшие шаги», передает «Укринформ».

Когда к нам обращаются работники с исполнительными листами, мы выполняем их. Я не хочу называть цифры, в которые мы заходим с этими компенсационными выплатами, они ужасны, — отметила она.

Также глава Офиса генпрокурора добавила, что после перезагрузки прокуратуры, в результате которого около 30% прокуроров были уволены, в Украине вырос уровень доверия общества к органам прокуратуры. В 2020 году прокуратуре доверяло 17% людей, а в 2021 году этот показатель вырос до 27,6%.

Напомним, 14 июня Верховная Рада приняла законопроект № 5157 для внесения изменений в реформу прокуратуры. Закон предусматривает безальтернативную обязательность прохождения аттестации для претендентов на должности прокуроров в Офисе генерального прокурора, областной или окружной прокуратуре, в том числе в случае восстановления на должностях по решениям судов.

Источник: «Укринформ»