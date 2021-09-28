Генпрокурор Ірина Венедіктова. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n160832-ponovlenym-prokuroram-vyplachuut-jahlyvi-kompensaciyi-venediktova.html

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Звільнені у межах люстрації та прокурорської реформи працівники прокуратури поновлюються на своїх посадах через суди і отримують великі компенсації.

Прокурори поновлюються на посадах не автоматично, а зобов’язані пройти переатестацію. Компенсації поновленим на посаді виплачують з бюджету Офісу генпрокурора. Про це заявила генеральний прокурор Ірина Венедіктова під час конференції «Реформа прокуратури України 2019−2022 років: здобутки та подальші кроки», передає «Укрінформ».

Коли до нас звертаються працівники з виконавчими листами, ми виконуємо їх. Я не хочу називати цифри, у які ми заходимо з цими компенсаційними виплатами, вони жахливі, — зазначила вона.

Також очільник Офісу генпрокурора додала, що після перезавантаження прокуратури, внаслідок якого близько 30% прокурорів були звільнені, в Україні зріс рівень довіри суспільства до органів прокуратури. У 2020 році прокуратурі довіряло 17% людей, а в 2021 році цей показник зріс до 27,6%.

Нагадаємо, 14 червня Верховна Рада ухвалила законопроект № 5157 для внесення змін у реформу прокуратури. Закон передбачає безальтернативну обов’язковість проходження атестації для претендентів на посади прокурорів в Офісі генерального прокурора, обласній чи окружній прокуратурі, в тому числі в разі відновлення на посадах за рішеннями судів.

Джерело: «Укрінформ»