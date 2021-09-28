Усик вийшов до ЗМІ перемоги над Джошуа (ТРАНСЛЯЦІЯ)

https://racurs.ua/ua/n160831-usyk-vyyshov-do-zmi-pislya-peremogy-nad-djoshua-translyaciya.html

Ракурс

Боксер Олександр Усик прийшов на прес-конфренцію до ЗМІ в Києві.

Напередодні боксер повернувся в Україну після того, як у Лондоні здолав британця Ентоні Джошуа і став чемпіоном світу у суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF і IBO.

Ентоні Джошуа — той самий боксер, який чотири роки тому переміг Володимира Кличка. Усик же поки не знає поразок на професійному ринзі — він виграв усі свої 19 боїв, з яких 13 завершив нокаутом.