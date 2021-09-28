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Ракурс
Усик вийшов до ЗМІ перемоги над Джошуа (ТРАНСЛЯЦІЯ)

Усик вийшов до ЗМІ після перемоги над Джошуа (ТРАНСЛЯЦІЯ)

28 вер 2021, 12:08
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Боксер Олександр Усик прийшов на прес-конфренцію до ЗМІ в Києві.

Напередодні боксер повернувся в Україну після того, як у Лондоні здолав британця Ентоні Джошуа і став чемпіоном світу у суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF і IBO.


Ентоні Джошуа — той самий боксер, який чотири роки тому переміг Володимира Кличка. Усик же поки не знає поразок на професійному ринзі — він виграв усі свої 19 боїв, з яких 13 завершив нокаутом.

Джерело: Ракурс


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