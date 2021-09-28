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Ракурс
Усик вышел к СМИ после победы над Джошуа

Усик вышел к СМИ после победы над Джошуа (ТРАНСЛЯЦИЯ)

28 сен 2021, 12:08
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Боксер Александр Усик пришел на пресс-конфренцию к СМИ в Киеве.


Накануне боксер вернулся в Украину после того, как в Лондоне одолел британца Энтони Джошуа и стал чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO.

Джошуа — тот самый боксер, который четыре года назад победил Владимира Кличко. Усик же пока не знает поражений на профессиональном ринге — он выиграл все свои 19 боев, из которых 13 завершил нокаутом.

Источник: Ракурс


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