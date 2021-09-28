Усик вышел к СМИ после победы над Джошуа

https://racurs.ua/n160831-usik-vyshel-k-smi-posle-pobedy-nad-djoshua-translyaciya.html

Ракурс

Боксер Александр Усик пришел на пресс-конфренцию к СМИ в Киеве.

Накануне боксер вернулся в Украину после того, как в Лондоне одолел британца Энтони Джошуа и стал чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO.

Джошуа — тот самый боксер, который четыре года назад победил Владимира Кличко. Усик же пока не знает поражений на профессиональном ринге — он выиграл все свои 19 боев, из которых 13 завершил нокаутом.