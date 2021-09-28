Лица египетских мумий реконструировали ученые. Фото: Leeds City Museum

https://racurs.ua/n160830-lica-egipetskih-mumiy-rekonstruirovali-uchenye-foto.html

Ракурс

Ученые восстановили лица трех древних египетских мужчин с помощью ДНК, возраст которой составляет более 2 тыс. лет.

Еще в 2017 году эксперты секвенировали ДНК трех мумий из Абусир эль-Мелек (древняя община к юго-западу от Каира). Об этом сообщает Live Science.

Они были захоронены между 1380 годами до н.э. и 425 годами н.э. Теперь исследователи использовали генетические данные для создания трехмерных моделей лиц мумий.

Специалисты спроектировали трехмерные сетки, описывающие черты лица мумий. Также они рассчитали тепловые карты, чтобы определить различия между тремя людьми и выделить детали каждого лица.

После этого тепловые карты объединили с результатами ДНК-анализа, выявившего происхождение мужчин, цвет их кожи, волос и глаз.

Реконструкция показала, что предки этой троицы были больше похожи на нынешних жителей Средиземноморья и Ближнего Востока, чем на сегодняшних египтян. Исследователи утверждают, что у этих людей была светло-коричневая кожа, темные глаза и волосы.

Источник: Live Science