Обличчя єгипетських мумій реконструювали вчені. Фото: Leeds City Museum

https://racurs.ua/ua/n160830-oblychchya-iegypetskyh-mumiy-rekonstruuvaly-vcheni-foto.html

Ракурс

Вчені відновили обличчя трьох стародавніх єгипетських чоловіків за допомогою ДНК, вік якої становить понад 2 тис. років.

Ще у 2017 році експерти секвенували ДНК трьох мумій з Абусир-ель-Мелек (давня громада, яка знаходилася на північному заході від Каїра). Про це повідомляє Live Science.

Вони були поховані між 1380 роками до н.е. і 425 роками н.е. Тепер дослідники використали генетичні дані для створення тривимірних моделей мумій.

Фахівці спроектували тривимірні сітки, що описують риси обличчя мумій. Також вони розрахували теплові карти, щоб визначити відмінності між трьома людьми та виділити особливості кожного обличчя.

Після цього теплові карти об'єднали з результатами ДНК-аналізу, який виявив походження чоловіків, колір їхньої шкіри, волосся та очей.

Реконструкція показала, що предки цієї трійці були більше схожими на нинішніх жителів Середземномор’я і Близького Сходу, ніж на теперішніх єгиптян. Дослідники стверджують, що в цих людей була світло-коричнева шкіра, темні очі та волосся.

Джерело: Live Science