Партійний “Оскар" і реформа "турборежиму" — Арахамія розповів про Трускавець-2

https://racurs.ua/ua/n160829-partiynyy-oskar-i-reforma-turborejymu-arahamiya-rozpoviv-pro-truskavec-2.html

Ракурс

«Слуга народу» 1−2 жовтня в місті Трускавець (Львівська область) проведе виїзне засідання фракції. У суботу, 2 жовтня, на зборах фракції буде присутній президент, повідомив в ефірі «Україна24» очільник фракції Давід Арахамія.

Теми майбутньої наради: обговорення стратегії влади на 2022 рік, досягнень за минулі два роки і план законопроектних робіт.

Голові Ради Разумкову запрошення поки не надсилали, «бо він позафракційний», а от його перший заступник Руслан Стефанчук буде, оскільки «він менеджер проектів законів так званої трійки».

На заході хочуть обговорити кількість виконаних і не виконаних обіцянок, які давали на виборах.

Арахамія не виключає нового «турбо-режиму» в ухваленні законів.

Я прогнозую, що ми вийдемо в якусь концепцію нового турборежиму, — зазначає глава фракції.

Планується й церемонія нагородження, так званий «партійний Оскар», а також DJ Set від голови фракції.

Ми плануємо зробити церемонію нагородження, умовно «партійний Оскар» — за будь-якого роду речі, які відбувалися протягом двох років. У тому числі з гумором, іронією. Плануємо таку «гала-вечерю», — зазначив нардеп, який планує виступити в ролі ді-джея під псевдонімом David Braun.



На збори «слуг» у Трускавці покличуть генпрокурора Ірину Венедіктову і голову СБУ Івана Баканова.

«Ракурс» повідомляв, що «Слуга народу» може поповнитися новими нардепами. Партія влади зараз готується до масштабної наради в Трускавці, на якій президент України нібито оголосить про кадрові ротації у владі. У результаті змін кількох нардепів планують підвищити, а на їхнє місце прийдуть наступні за партійним списком.