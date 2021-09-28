Букмекери дали прогноз на матч Ліги чемпіонів Шахтар-Інтер. Фото:

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Ракурс

Матч Ліги чемпіонів між донецьким «Шахтарем» та міланським «Інтером» відбудеться 28 вересня о 19.45.

Команди зустрінуться в рамках другого туру на НСК «Олімпійський» у Києві. До зустрічі з італійцями підопічні Роберто Де Дзербі розгромила київське «Динамо» у матчі з Суперкубок України, а потім і «Верес» у рамках Української Прем'єр-ліги. Всі заявлені на Лігу чемпіонів гірники можуть грати.

Натомість «Інтер» у першому турі Ліги чемпіонів програв мадридському «Реалу». У Серії, А міланці зіграли в нічию з «Аталантою». В «Інтера» в лазареті знаходяться Артуро Відаль і Стефано Сенсі.

Букмекери вважають фаворитом сьогоднішньої зустрічі саме італійців. Британська контора William Hill вважає, що перемога «Інтера» відповідає коефіцієнту 1,50. Виграш «Шахтаря» оцінюється в 6,50. Коефіцієнт на нічию дорівнює 4,40.

На думку авторитетних букмекерів, найбільш ймовірний рахунок — перемога «Інтера» з рахунком 2:0 за 8,00. Трохи менш імовірною вони вважають нічию 1:1 і перемогу «Інтера» 1:0 за 8,50. Найбільш ймовірний, за версією William Hill результат на користь «Шахтаря» — перемога з результатом 1:0 і 2:1 за 19,00.

Австрійська контора Bwin ставить на перемогу «Інтера» — 1,48, а в перемогу «Шахтаря» — 6,25. При цьому менш ймовірною вона вважає нічию — 4,60.

Нагадаємо, гірники сьогодні можуть реабілітуватися за провальний старт у Лізі чемпіонів. У першому турі донеччани ганебно програли молдавському «Шерифу», який спочатку розцінювався як аутсайдер групи. У Тирасполі віце-чемпіон України продемонстрував бляклий футбол і заслужено програв з рахунком 0:2.