Букмекеры дали прогноз на матч Лиги чемпионов Шахтер-Интер. Фото:

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Ракурс

Матч Лиги чемпионов между донецким «Шахтером» и миланским «Интером» состоится 28 сентября в 19.45.

Команды встретятся в рамках второго тура на НСК «Олимпийский» в Киеве. До встречи с итальянцами подопечные Роберто Де Дзерби разгромили киевское «Динамо» в матче с Суперкубок Украины, а затем и «Верес» в рамках Украинской Премьер-лиги. Все заявленные на Лигу чемпионов горняки могут играть.

Зато «Интер» в первом туре Лиги чемпионов проиграл мадридскому «Реалу». В Серии, А миланцы сыграли в ничью с «Аталантой». У «Интера» в лазарете находятся Артуро Видаль и Стефано.

Букмекеры считают фаворитом сегодняшней встречи именно итальянцев. Британская контора William Hill считает, что победа «Интера» соответствует коэффициенту 1,50. Выигрыш «Шахтера» оценивается в 6,50. Коэффициент на ничью равен 4,40.

По мнению авторитетных букмекеров, наиболее вероятный счет — победа «Интера» со счетом 2:0 за 8,00. Чуть менее вероятным они считают ничью 1:1 и победу «Интера» 1:0 за 8,50. Наиболее вероятный, по версии William Hill результат в пользу «Шахтера» — победа с результатом 1:0 и 2:1 по 19,00.

Австрийская контора Bwin ставит на победу «Интера» — 1,48, а в победу «Шахтера» — 6,25. При этом менее вероятной она считает ничью — 4,60.

Напомним, горняки сегодня могут реабилитироваться за провальный старт в Лиге чемпионов. В первом туре дончане позорно проиграли молдавскому «Шерифу», который изначально расценивался как аутсайдер группы. В Тирасполе вице-чемпион Украины продемонстрировал блеклый футбол и заслуженно проиграл со счетом 0:2.