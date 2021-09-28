Украинцы рассказали ПАСЕ о загрязненном российском газе

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Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) получила информационные листовки с сообщением, почему российский газ опасен как для экологии, так и для будущего Европы. Соответствующие открытки распространяли представители украинской делегации в ПАСЕ.

Также свыше 20 депутатов ПАСЕ из Польши, Великобритании, Литвы, Азербайджана, Украины поддержали декларацию о необходимости уменьшения зависимости Европы от газа РФ. Документ передали в секретариат Ассамблеи. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко в Телеграм.

К моей инициативе LESS RUSSIAN GAS приобщаются глава польской делегации в ПАСЕ Аркадиуш Мулярчик и председатель литовской делегации Эмануэлис Зингерис, — отметил нардеп.

Информационные флаеры о вреде российского газа содержат следующие данные:

Россия производит около 20% мировых выбросов метана — больше всего в мире;

метан — второй после CO₂ парниковый газ на планете, влияет на изменение климата. Парниковый эффект от выбросов метана в 85 раз выше, чем от CO₂ в перспективе 20 лет;

выбросы метана из российских трубопроводов увеличились на 40% в 2020 году;

на деньги, полученные от газа, Россия продолжает убивать украинцев и заниматься агрессией по всему миру;

запуск газопровода «Северный поток-2» увеличивает зависимость Европы от российского газа и ущерб, наносимый экологии.

Украинская делегация призвала Европу отказаться от запуска российского геополитического проекта «Северный поток-2» и уменьшить зависимость от газа страны-агрессора.

Напомним, цена на газ в Европе впервые в истории превысила 1 тыс. долл. За 1 тыс. куб. м.