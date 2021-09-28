Українці розповіли ПАРЄ про забруднений російський газ — новини ПАРЄ

Українці розповіли ПАРЄ про смердючий російський газ (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n160827-ukrayinci-rozpovily-parie-pro-smerduchyy-rosiyskyy-gaz-foto.htmlРакурс
Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) отримала інформаційні листівки з повідомленням, чому російський газ небезпечний як для екології, так і для майбутнього Європи. Відповідні листівки поширювали представники української делегації у ПАРЄ.
Також понад 20 депутатів ПАРЄ з Польщі, Великої Британії, Литви, Азербайджану та України підтримали декларацію про необхідність зменшення залежності Європи від газу РФ. Документ передали в секретаріат Асамблеї. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко у Телеграм.
До моєї ініціативи LESS RUSSIAN GAS долучаються голова польської делегації в ПАРЄ Аркадіуш Мулярчик і голова литовської делегації Емануеліс Зінгеріс, — зазначив нардеп.
Інформаційні флаєри щодо шкідливості російського газу містять наступні дані:
Росія продукує близько 20% світових викидів метану ― найбільше в світі;
метан ― другий після CO₂ парниковий газ на планеті, що впливає на зміну клімату. Парниковий ефект від викидів метану у 85 перевищує викиди CO₂ в перспективі 20 років;
викиди метану з російських трубопроводів торік зросли на 40%;
на гроші, отримані з газу, Росія продовжує вбивати українців і займатися агресією по всьому світу;
запуск газогону «Північний потік-2» збільшує залежність Європи від російського газу і збитки, що завдаються екології.
Українська делегація закликала Європу відмовитися від запуску російського геополітичного проекту «Північний потік-2» і зменшити залежність від газу країни-агресора.
Нагадаємо, ціна на газ в Європі вперше в історії перевищила 1 тис. дол. за 1000 куб. м.