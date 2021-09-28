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Ракурс
Українці розповіли ПАРЄ про забруднений російський газ — новини ПАРЄ

Українці розповіли ПАРЄ про смердючий російський газ (ФОТО)

28 вер 2021, 11:43
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Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) отримала інформаційні листівки з повідомленням, чому російський газ небезпечний як для екології, так і для майбутнього Європи. Відповідні листівки поширювали представники української делегації у ПАРЄ.

Також понад 20 депутатів ПАРЄ з Польщі, Великої Британії, Литви, Азербайджану та України підтримали декларацію про необхідність зменшення залежності Європи від газу РФ. Документ передали в секретаріат Асамблеї. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко у Телеграм.

До моєї ініціативи LESS RUSSIAN GAS долучаються голова польської делегації в ПАРЄ Аркадіуш Мулярчик і голова литовської делегації Емануеліс Зінгеріс, — зазначив нардеп.

Інформаційні флаєри щодо шкідливості російського газу містять наступні дані:

  • Росія продукує близько 20% світових викидів метану ― найбільше в світі;

  • метан ― другий після CO₂ парниковий газ на планеті, що впливає на зміну клімату. Парниковий ефект від викидів метану у 85 перевищує викиди CO₂ в перспективі 20 років;

  • викиди метану з російських трубопроводів торік зросли на 40%;

  • на гроші, отримані з газу, Росія продовжує вбивати українців і займатися агресією по всьому світу;

  • запуск газогону «Північний потік-2» збільшує залежність Європи від російського газу і збитки, що завдаються екології.


Українська делегація закликала Європу відмовитися від запуску російського геополітичного проекту «Північний потік-2» і зменшити залежність від газу країни-агресора.

Нагадаємо, ціна на газ в Європі вперше в історії перевищила 1 тис. дол. за 1000 куб. м.

Джерело: Ракурс


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