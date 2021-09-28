Действие закона об олигархах на Коломойскому показали СМИ. Фото: volynnews.com

https://racurs.ua/n160826-deystvie-zakona-ob-oligarhah-na-kolomoyskomu-pokazali-smi.html

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Закон об олигархах 23 сентября приняла Верховная Рада -­ его поддержали 279 депутатов. Спикер парламента Дмитрий Разумков отправил документ на экспертизу в Венецианскую комиссию.

Как закон будет действовать на Игоря Коломойского, если его внесут в реестр олигархов, спрогнозировал издание «Бабель».

Олигархам нельзя участвовать в приватизации крупных объектов

Уже несколько лет власти готовят «Большую приватизацию». Окончательного списка объектов нет, но продавать планируют «Турбоатом», угольную компанию «Краснолиманская», «Президент-отель» в Киеве, энергетическую компанию «Центрэнерго», Одесский припортовый завод (ОПЗ). В двух последних компаниях у Коломойского был интерес. В апреле этого года СБУ заявила, что менеджмент «Центрэнерго» продавал электричество компаниям Коломойского по заниженной цене (детали этой истории тут). Связанные с Коломойским структуры пытались безуспешно купить ОПЗ в 2009 году и сорвали его приватизацию в 2016-м. Если Коломойский попадет в реестр олигархов, об этих активах ему придется забыть.

Олигархам запрещено финансировать избирательные кампании, политические партии, политическую агитацию и демонстрации с политическими требованиями

Этот пункт вряд ли станет проблемой для Игоря Коломойского и других потенциальных олигархов — они давно не финансируют партии и политические митинги напрямую. Например, СМИ и политики связывают Коломойского с депутатской группой «За будущее», в которую входит его друг Игорь Палица. А в ноябре 2019 года многие СМИ и Нацбанк обвиняли его в финансировании митингов под НБУ — люди неделями требовали остановить коррупцию в Нацбанке. Но доказать эти обвинения ни у НБУ, ни у журналистов не получилось.

Олигархи должны регулярно подавать электронные декларации на сайте НАПК

В отличие от потенциальных коллег-олигархов Игорь Коломойский уже подавал декларацию в 2015 году, когда был главой Днепропетровской ОГА. Тогда за год в Украине он заработал почти 515 млн грн и задекларировал восемь квартир.

Публичные служащие ― от президента до судей и высших чинов СБУ и ГБР ― должны отчитываться об общении с олигархами в «декларации о контактах»

Раньше Коломойский часто звонил главе своего холдинга «1+1 media» Александру Ткаченко. Сейчас Ткаченко — глава Министерства культуры. Если Коломойский решит ему позвонить или написать, сначала он должен сообщить, что попал в реестр олигархов. Если после этого министр не положит трубку и продолжит разговор, в течение дня он должен подать декларацию о контакте с олигархом. Для этого на сайте СНБО будет отдельная электронная форма — там нужно указать собеседника и тему разговора.

В законе есть исключения: олигархи без деклараций могут встречаться с чиновниками, например, в судах или на официальных мероприятиях, откуда ведут прямую трансляцию. Но непонятно, нужно ли подавать декларацию, если Коломойский и Ткаченко встретятся, например, в кулуарах публичного форума. Главный недостаток этой статьи — контролировать контакты чиновников и политиков с олигархами некому.

Если публичный человек вовремя не подаст декларацию о контактах с олигархом, ему грозит наказание

Для чиновников предусмотрена дисциплинарная ответственность ― им могут вынести выговор. Для президента и депутатов — политическая. На практике это значит, что за нарушение правил им ничего не будет. А формально речь о том, что избиратели должны запомнить нарушителей и не голосовать за них на следующих выборах.

Есть группа чиновников, которым повезло меньше — за незадекларированный контакт с олигархом их могут уволить. Это касается главы СБУ и его заместителей, омбудсмена, главы Нацбанка, членов Центризбиркома, главы Фонда госимущества, директора НАБУ, директора Госбюро расследований, генпрокурора и его замов, членов Высшего совета правосудия и руководителя Антимонопольного комитета.

Напомним, закон об ограничении влияния олигархов поссорил не только фракцию власти и оппозицию, но и поколебал веру в свою партию одной из «слуг народа». За президентский закон отдали голоса 229 «слуг», а против была только Людмила Буймистер. Глава фракции СН Давид Арахамия в кулуарах выступил за ее исключение.

Источник: «Бабель»