Байден в прямом эфире получил третью дозу вакцины против коронавируса

https://racurs.ua/n160825-bayden-v-pryamom-efire-poluchil-tretu-dozu-vakciny-protiv-koronavirusa-foto.html

Ракурс

Президент США Джо Байден 27 сентября получил так называемую бустерную — третью дозу вакцины против коронавируса COVID-19.

Глава Белого дома впоследствии похвастался этим на своей странице в Фейсбук и опубликовал соответствующее фото.

Медработник, работу которой американское телевидение показывало в прямом эфире, засучила рукав президенту США и сделала ему укол, пока он отвечал на вопросы журналистов.

Байден отметил, что «бустерные дозы важны, и нам важно, чтобы как можно больше людей были привиты».

Пожалуйста, сделайте правильно. Получите дозу. Это может спасти вашу жизнь и жизнь тех, кто вокруг вас. Это легко и бесплатно, — заявил Байден.

В сентябре американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) одобрило введение бустерной дозы вакцины Pfizer людям старше 65 лет, а также лицам с высоким риском тяжелых заболеваний, находящихся в условиях повышенного воздействия коронавируса.

Бустерная доза должна вводиться через шесть месяцев после введения второй дозы вакцины Pfizer.

Между тем американский Госдеп сообщил об инфицировании коронавирусом своего представителя Неда Прайса.