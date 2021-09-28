Байден в прямому ефірі отримав третю дозу вакцини проти коронавірусу, фото - ФБ Д.Байдена

https://racurs.ua/ua/n160825-bayden-v-pryamomu-efiri-otrymav-tretu-dozu-vakcyny-proty-koronavirusu-foto.html

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Президент США Джо Байден 27 вересня отримав так звану бустерну — третю дозу вакцини проти коронавірусу COVID-19.

Глава Білого дому згодом похвалився цим на своїй сторінці у Фейсбук і опублікував відповідне фото.

Медпрацівник, роботу якої американське телебачення показувало в прямому ефірі, засукала рукав президенту США і зробила йому укол, поки він відповідав на питання журналістів.

Байден зазначив, що «бустерні дози важливі, і нам важливо, щоб якомога більше людей вакцинувалося».

Будь ласка, вчиніть правильно. Отримайте дозу. Це може врятувати ваше життя і життя тих, хто навколо вас. Це легко і безкоштовно, — заявив Байден.

У вересні американське Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) схвалило введення бустерної дози вакцини Pfizer людям віком понад 65 років, а також особам з високим ризиком важких захворювань, що знаходяться в умовах підвищеного впливу коронавірусу.

Бустерна доза повинна вводитися через шість місяців після введення другої дози вакцини Pfizer.

Тим часом американський Держдеп повідомив про інфікування коронавірусом свого представника Неда Прайса.